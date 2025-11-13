Secuestraron una importante cantidad de motos y licencias en Chacabuco

Detalles.
El área de Tránsito de la Municipalidad dio a conocer detalles del resultado del operativo de control realizado este jueves en la ciudad de Chacabuco.
En Alvear y Remedios Escalada de San Martín se retuvieron ocho motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.
También fueron secuestradas 18 licencias de conducir por circular en automóviles sin seguro obligatorio y motocicletas por circular sin casco y documentación reglamentaria.
