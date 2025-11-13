Esta mañana.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una bicicleta y un auto.
Se pidió asistencia médica para dos personas.
Ocurrió en Alsina entre Balcarce y Villegas.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Incidentes reiterados en un barrio de Chacabuco
- Situaciones violentas en la noche de Chacabuco
- Retuvieron vehículos y sancionaron a un vecino en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Quiere organizar una marcha por lo que le pasó en el Hospital de Chacabuco
- Choque: un motociclista trasladado al Hospital de Chacabuco
- Susto en la noche de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Situación de la beba de Chacabuco internada en La Plata
No hay comentarios:
Publicar un comentario