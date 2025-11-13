jueves, 13 de noviembre de 2025

Accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco.



Participaron una bicicleta y un auto.

Se pidió asistencia médica para dos personas.

Ocurrió en Alsina entre Balcarce y Villegas.


