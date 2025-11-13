Inspección y hallazgo en Chacabuco

Policía.
En el día de hoy efectivos policiales de la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas Junín, a requerimiento de la Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de Chacabuco, a cargo de Mauricio Yonna, realizaron junto a personal de Control Urbano municipal, inspección de talleres mecánicos en el marco de la Ley 13.081. Dando continuidad q los operativos iniciados hace tiempo para prevenir la utilización y venta de autopartes de origen ilícito.
En este sentido, se inspeccionaron y constataron un total de 5 talleres mecánicos, de los cuales algunos de ellos carecían de habilitación municipal y el libro de registro de la actividad, no estando habilitados para funcionar.
Asimismo en recorridas exhaustivas en la zona suburbana, en intersección de calle Conté Veronelli y calle 144 se hallo el chasis de un motocicleta con pedido de secuestro en relación a causa penal carátulada " Hurto" con intervención de la fiscalía descentralizada n° 11 Chacabuco, a cargo del Agte Fiscal Dr. Pablo Vespasiano; continuando así con la labor intensiva que se viene llevando a cabo en esta ciudad con el fin de prevenir los delitos del tipo robo automotor.
