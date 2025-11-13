Trepador en un barrio de Chacabuco

Esta tarde
Un vecino puso en conocimiento de la Policía la presencia de un merodeador en un barrio de Chacabuco.
Al parecer, fue visto un sujeto saltando un tapial para ingresar a una vivienda cuyos moradores estaban ausentes.
Ocurrió en inmediaciones de 633 y Gutiérrez.
Fue inspeccionada la zona con resultado negativo.
Quejas. A lo largo del día hubo muchas quejas por la presencia de vendedores ambulantes en la ciudad de Chacabuco.
Hasta hubo un conflicto con un sujeto que estaba ofreciendo medias en la puerta de un supermercado del centro. El vendedor se fue cuando se llamó a la Policía.
