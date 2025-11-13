Arrancó la inscripción para dos importantes competencias deportivas en Chacabuco

Fecha doble.
Se abrió la inscripción para dos competencias deportivas que se desarrollarán de manera simultánea en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de una fecha doble que incluirá Duatlón y Triatlón.
Las mismas se disputarán el 24 de enero de 2026.
En el caso del Triatlón la etapa de nado se disputará en una cantera privada.
Los atletas que quieran participar deben dirigirse a la página web losflamencos.com.ar
Los eventos cuentan con el respaldo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chacabuco
