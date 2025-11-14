Video: Choque y vuelco en una avenida de Chacabuco

Esta tarde.
Esa tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una camioneta y un auto.
El coche terminó volcando.
El conductor del rodado de menor porte no sufrió lesiones graves pero se pidió asistencia por parte del hospital. Se lo trasladó al Hospital en ambulancia.
