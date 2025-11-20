Hallazgo sin vida en Chacabuco

De noche.
Anoche se registró el hallazgo sin vida de una persona de sexo masculino en un domicilio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se le dio intervención a la Policía y se abrió un sumario por averiguación de causales de muerte.
Se trasladó el cuerpo a la morgue de Junín para realizar una autopsia.
Ocurrió en la calle Casasco.
