jueves, 20 de noviembre de 2025

Hallazgo sin vida en Chacabuco

 


De noche.

Anoche se registró el hallazgo sin vida de una persona de sexo masculino en un domicilio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se le dio intervención a la Policía y se abrió un sumario por averiguación de causales de muerte.

Se trasladó el cuerpo a la morgue de Junín para realizar una autopsia.

Ocurrió en la calle Casasco.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Tormentas pronosticadas en Chacabuco y la zona para terminar la semana

- Resultado del operativo de Tránsito del día de hoy

Todavía se habla de esto:

- Accidentado trasladado al Hospital de Chacabuco

- Comerciante de Chacabuco alerta sobre posibles estafas

- Demorado en el mediodía de Chacabuco

- Comerciante de Chacabuco alerta sobre posibles estafas

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Encontraron una bicicleta - Ex pareja acosadora

- Tránsito: aumentan los secuestros de moto por falta de documentación


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)