Policiales de Chacabuco: Encontraron una bicicleta - Ex pareja acosadora

Madrugada
Hallazgo. Esta mañana personal policial encontró una bicicleta abandonada gracias al llamado de un vecino de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de una playera color azul que estaha entre los pastos de una zanja.
Ocurrió en inmediaciones de San Luis y Castelli.
Es una zona en la suele haber quejas de vecinos por falta de mantenimiento de las veredas privadas.
La bicicleta fue trasladada a la Comisaría.
Ex. Una vecina de 59 años fue trasladada esta madrugada por la Policía hasta la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar una denuncia contra su ex pareja porque había estado molestándola.
Mientras estaba en la dependencia policial el acusado habría estado arrojando piedras contra el domicilio de la mujer, aunque se escabulló ante la presencia policial.
Ocurrió en la zona de los barrios San Antonio y Los Pioneros.
