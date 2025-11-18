El bloque PRO solicita el arreglo urgente de la calle Balcarce

Nota pedida.
El bloque de concejales del PRO presentó un proyecto de resolución en el Honorable Concejo Deliberante solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la reparación urgente de la calle Balcarce, en el tramo comprendido entre Espora y Carlos Gardel, debido al grave deterioro que presenta la calzada.
Según detalla el proyecto, la zona exhibe baches de gran tamaño, grietas y desprendimiento del asfalto, lo que afecta seriamente la transitabilidad y representa un riesgo para los vecinos que circulan diariamente por el sector.
La calle Balcarce es utilizada como acceso a un Jardín y a una Escuela Primaria, además de conectar con el Parque Temático Municipal, por lo que registra un tránsito constante de familias, docentes y niños. A su vez, es recorrida por vehículos de gran porte y maquinaria municipal, lo que agrava el desgaste actual.
Los concejales del PRO señalaron que, pese a los reclamos reiterados de los vecinos, las intervenciones realizadas hasta el momento fueron insuficientes y no garantizaron una solución duradera. Asimismo, remarcaron que Balcarce funciona como vía alternativa al Acceso Hipólito Yrigoyen, aumentando el caudal vehicular y el riesgo de accidentes.
El proyecto solicita que las tareas de bacheo, mejora o repavimentación se realicen con la premura necesaria, para evitar mayores daños y garantizar la seguridad vial.
Desde el bloque manifestaron que el mantenimiento de la infraestructura vial es una responsabilidad directa del Municipio, y que resulta urgente priorizar esta obra en beneficio de los vecinos de la zona y de toda la comunidad
Se espera que este proyecto sea tratado en la próxima sesión del Honorable Concejo Deliberante.
Firman
Concejales PRO Chacabuco
