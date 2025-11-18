Nota pedida.
"Ausencia reiterada de profesionales médicos y falta de respuesta en una dependencia de Salud de Chacabuco"
A la Dirección del Centro de Salud Municipal y a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Chacabuco:
Deseo expresar mi profunda preocupación e indignación por la deficiente prestación del servicio en el Centro de Salud Municipal de nuestra ciudad.
En reiteradas ocasiones, he concurrido al centro de salud y me he encontrado con la ausencia del médico de turno, sin que haya un profesional de reemplazo disponible para atender la demanda. En este caso, Medicina del deporte que funciona en el CEF.
La situación se torna aún más frustrante y perjudicial para los ciudadanos que dependemos del servicio público. En mi caso particular, tuve que interrumpir la jornada de estudio de mi hijo para poder llevarlo a una consulta, dado que los horarios de atención son incompatibles con los escolares.
Llegamos al centro de salud y, lamentablemente, la falta de compromiso se hizo evidente: ni el médico de turno ni su reemplazo se encontraban presentes.
Esta situación representa una falta de respeto al tiempo y a las necesidades de salud de los vecinos. Es imperativo que la Municipalidad y la Secretaría de Salud arbitren los medios para garantizar que los profesionales médicos cumplan con sus horarios y que, ante una ausencia, se disponga de un reemplazo inmediato y funcional.
Si no pueden cumplir con sus funciones, dejen el lugar a un trabajador más responsable.
Además, resulta inadmisible que estos profesionales luego cobren sus honorarios completos sin haber cumplido con la prestación del servicio.
“El que mucho abarca, poco aprieta “.
Solicito una explicación clara sobre los mecanismos de control de asistencia de los profesionales.
La garantía inmediata de que los centros de salud cuenten con el personal médico que figura en la grilla de turnos.
Medidas concretas para sancionar el incumplimiento de las obligaciones laborales, en defensa del dinero de todos los contribuyentes.
Agradezco al medio de comunicación por ceder su espacio para visibilizar un problema que afecta la salud pública de Chacabuco. Esperamos una pronta y efectiva respuesta de las autoridades.
Firma:
N. M. (Se identificó ante Chacabuquero)
Una vecina preocupada e indignada.
