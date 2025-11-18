martes, 18 de noviembre de 2025

Entredicho por un celular perdido en Chacabuco

Chacabuco

Situación.

Un vecino vivió una situación particular luego que se extraviara el teléfono celular de su hija.



Volver a Chacabuquero.

Publicó la búsqueda en las redes sociales y en la página de Facebook de CHacabuquero. Alguien lo contactó y hubo un entredicho.

Se registró un intercambio de mensajes que el vecino capturó en imágenes.

Chacabuco
Captura 1

Captura 2

Captura 3

"Mi hija perdió el celular y el sinvergüenza que lo encontró me pidió plata para devolverlo", comentó el vecino a Chacabuquero.

 "Tengo el DNI porque en el alias figura su nombre y DNI -agregó-. Ya no queda gente honesta".

El contacto se llevó a través del número del teléfono perdido.




