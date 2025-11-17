lunes, 17 de noviembre de 2025

Motociclista accidentada en un accidente en Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en el acceso Hipólito Yrigoyen.



Ocurrió entre Soberanía Nacional y Cerrito 

Estuvieron involucrados una moto y un automotor de 4 ruedas.

Una persona de sexo femenino que iba en la moto fue trasladada al hospital en ambulancia con una lesión en el rostro. Tendría 19 años.


