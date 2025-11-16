Que en paz descansen: Betty e Ida.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Betty Gerson viuda de Gitlin. Falleció a los 93 años. Casa de duelo: Liniers 390. Sepelio a las 16.00.
- Ida García viuda de Olagarre. Falleció a los 94 años. Casa de duelo: Bernardo de Irigoyen 287. Sepelio a las 14.00
Necrológicas recientes: QEPD
