sábado, 15 de noviembre de 2025

"Es desidia lo que se ve en esta calle de Chacabuco"

 


Nota pedida.

Cuando la ciudad de Chacabuco, se promociona como que avanza a pasos agigantados y ves la desidia en plena calle Quintana, primera cuadra, te encontras con un tremendo bache ni bien la abordás; a pasos, 2 camiones, que segun ordenanza no deben estacionar allí.



Uno de ellos tiene estacionado acoplado en la calle, camion en la vereda, haciendo literalmente una V, enfrente en paralelo otro camion.

Llamo a Defensa Civil; quien me atiende me escucha y se ríe diciendo que llame a Tránsito. Pido disculpas a la molestia ocasionada porque sentí una falta de respeto a mi.

Llamo a Tránsito y como siempre no responden.

Despues ocurren las tragedias y el estado presente local cuenta con sus aplaudidores cercanos que lo defienden 

La verdad es tremendo que agentes gubernamentales se burlen de los ciudadanos que sienten obligación moral de cuidado a otro, cosa que ellos hacen sólo con sus conocidos 

Espero que solucionen o prevean esta situación, hoy es sábado; las motos y autos andan más apurados de la cuenta 


Firma:

DNI 22575316



