Automovilista dañino en la madrugada de Chacabuco

 


De noche.

Durante la madrugada también hubo quejas por autos, además de las motos ruidosas.



Un coche marca VW Gol blanco fue acusado de causar daños en otros rodados estacionados y seguir circulando.

Iban varias personas en el rodado.

Ocurrió en inmediaciones de Vieytes y Primera Junta.


