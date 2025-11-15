Automovilista dañino en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Durante la madrugada también hubo quejas por autos, además de las motos ruidosas.
Volver a Chacabuquero.
Un coche marca VW Gol blanco fue acusado de causar daños en otros rodados estacionados y seguir circulando.
Iban varias personas en el rodado.
Ocurrió en inmediaciones de Vieytes y Primera Junta.
