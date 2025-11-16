Violento choque en la madrugada de Chacabuco

Noche.
Esta madrugada se registró un violento choque en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un auto chocó con un un acoplado de camión que estaba estacionado.
Al menos una persona necesitó asistencia médica.
Cómo se puede ver en la foto que acompaña esta nota el vehículo de menor porte quedó incrustado en la parte trasera del tráiler.
Ocurrió en la mano descendente de la avenida Garay, en Inmediaciones de la intersección con la calle Combatientes de Malvinas.
Personal de Tránsito estuvo labrando infracciones contra camiones estacionados en lugares no permitidos, a lo largo de esta madrugada.
