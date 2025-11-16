domingo, 16 de noviembre de 2025

Altercado y daños en un barrio

 

Madrugada.

Esta madrugada se dio un altercado entre dos vecinos en un barrio de Chacabuco.



Uno de los involucrados, de 28 años, llamó a la Policía. Acusó al otro vecino de generar el entredicho al causar daños en el portón de su propiedad.

Cuando el patrullero arribó al lugar la otra parte del conflicto se había retirado.

Ocurrió en la calle Italia en inmediaciones de los barrios Los Pioneros y San Antonio.


