Cómo sigue el tiempo en Chacabuco y la zona

Tormenta.
A pesar del nivel naranja de la alerta Meteorológica la tormenta que golpea esta noche a Chacabuco se desarrolla sin sobresaltos
Volver a Chacabuquero.
Solamente en el inicio cayó un rayo en cercanías de la zona urbana.
Según Defensa Civil Chacabuco, no de registraron inconvenientes en la ciudad.
No obstante, la alerta amarilla sigue vigente hasta las 6.00 de la mañana del Domingo.
Posteriormente hay alerta por viento fuerte.
La imagen que encabeza esta nota proviene del Radar Meteorológico de Meteored.
