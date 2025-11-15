El Área de Tránsito de Chacabuco tiene WhatsApp

sábado, 15 de noviembre de 2025

Para comunicarse con los vecinos.

El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco cuenta con un número de WhatsApp.



Alli los vecinos pueden enviar mensajes para alertar sobre situaciones vinculadas a faltas cometidas por terceros.

El responsable del Área, Gerardo Alejandro, compartió con Chacabuquero el número. Es el siguiente: 

2352559129

Agendar el número en el teléfono celular puede ser una decisión que facilitará el contacto con los agentes municipales.


