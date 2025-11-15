El Área de Tránsito de Chacabuco tiene WhatsApp

Para comunicarse con los vecinos.
El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco cuenta con un número de WhatsApp.
Volver a Chacabuquero.
Alli los vecinos pueden enviar mensajes para alertar sobre situaciones vinculadas a faltas cometidas por terceros.
El responsable del Área, Gerardo Alejandro, compartió con Chacabuquero el número. Es el siguiente:
2352559129
Agendar el número en el teléfono celular puede ser una decisión que facilitará el contacto con los agentes municipales.
