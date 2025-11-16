Tránsito: se retuvieron más licencias que motos en Chacabuco

Detalles
El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer detalles de la actividad realizada este domingo.
Volver a Chacabuquero.
El Operativo de prevención en conjunto con la Policía Comunal se realizó sobre Av Urquiza y Catamarca, y Av Arenales y 12 De Febrero.
Se retuvieron dos motocicletas y diez licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.
