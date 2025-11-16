Camionero complicado por la tormenta afuera de Chacabuco

Peligroso.
Medios mesopotámicos dieron conocer que la tormenta causó daños que complicaron a un camionero de Chacabuco.
Los fuertes vientos que atravesaron Entre Ríos en medio de la lluvia de la madrugada causaron la caída de postes y columnas del tendido eléctrico.
Las líneas eléctricas cayeron sobre el transporte que estaba estacionado y el chofer, de 26 años, pidió ayuda a las autoridades para poder retirarlos.
Los bomberos voluntarios y los empleados de la empresa que provee la energía le dieron una mano.
Se destacó que el conductor no percibió ninguna descarga de energía que hubiera resultado más peligroso para su integridad física.
Ocurrió en el barrio Don Pedro de Gualeguaychú.
No se.dio a conocer el nombre del camionero, el modelo del camión o la patente del mismo.
