"Reparen este pozo"

Nota pedida de una vecina de Chacabuco.
Quiero informar y dejar asentado el grave estado en el que se encuentra el pozo ubicado en Junín y Espora. Cada día está peor: el asfalto se sigue rompiendo, se acumula agua y el pozo se hace más profundo y peligroso.
Volver a Chacabuquero.
Esta situación ya provocó accidentes y daños en vehículos, además de ser un riesgo para quienes circulamos a diario por la zona, tanto autos como motos y bicicletas.
Por favor, solicitamos a las autoridades correspondientes que se acerquen a evaluar y reparar de manera urgente este tramo de la calle. No solo afecta la circulación, sino que pone en riesgo la seguridad de todos los vecinos.
Firma:
Milagros
