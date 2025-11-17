lunes, 17 de noviembre de 2025

"Reparen este pozo"

Nota pedida de una vecina de Chacabuco.

Quiero informar y dejar asentado el grave estado en el que se encuentra el pozo ubicado en Junín y Espora. Cada día está peor: el asfalto se sigue rompiendo, se acumula agua y el pozo se hace más profundo y peligroso.



Volver a Chacabuquero.

Granja pollo Chacabuco
Haga su pedido llamando al 2352401829

Esta situación ya provocó accidentes y daños en vehículos, además de ser un riesgo para quienes circulamos a diario por la zona, tanto autos como motos y bicicletas.

Por favor, solicitamos a las autoridades correspondientes que se acerquen a evaluar y reparar de manera urgente este tramo de la calle. No solo afecta la circulación, sino que pone en riesgo la seguridad de todos los vecinos.


Firma:

Milagros 

Ipplis heladería Chacabuco
Ipplis heladería

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Accidente temprano en la mañana de Chacabuco

- Necrológicas I 

- Le quisieron robar en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Todo el color de la Fiesta de la Primavera de Rawson

- Tránsito: se retuvieron más licencias que motos en Chacabuco

- Camionero complicado por la tormenta afuera de Chacabuco

- Niña atropellada en la ciudad de Chacabuco

- Choque en la tarde de Chacabuco

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Altercado y daños en un barrio

- Violento choque en la madrugada de Chacabuco

- Cómo sigue el tiempo en Chacabuco y la zona 






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)