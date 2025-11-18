Golía recibió y homenajeó a un histórico pizzero de Chacabuco

Acto en el despacho del jefe comunal.
El Intendente Municipal, Darío Golía, recibió este martes en su despacho al histórico maestro pizzero, Aldo Modini, a quien entregó un decreto de reconocimiento por su trayectoria en nuestra comunidad. Modini, de 93 años, comenzó en 1963 con la Pizzería Modini, que aún hoy es un lugar emblemático de nuestra ciudad.
Volver a Chacabuquero.
“Queremos hacer este reconocimiento porque su trayectoria marcó la historia de Chacabuco, con la Pizzería Modini, tantos años a cargo de ese comercio tan tradicional de nuestra comunidad. Hoy Aldo se destaca por otras cualidades artísticas como el tango, poniendo energía y todo lo mejor siempre, con un gran espíritu emprendedor”, destacó Golía en la entrega del reconocimiento.
Modini, quien estuvo acompañado por su familia, agradeció el homenaje y contó anécdotas de sus años de trayectoria. Participaron también del homenaje el Secretario General, Gustavo Masci; el Director de la Escuela de Actividades Culturales, Omar “Marci” Arabia; el Secretario de la Cooperativa Eléctrica, Juan Manuel Golía y la profesora Lorena Molina.
