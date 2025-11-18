"Concejales del Pro, Aiola hizo el asfalto deficiente en Chacabuco"

Nota pedida.
El bloque de concejales del PRO presenta un proyecto en relación a la calle Balcarce de nuestra ciudad. Tenemos bien en claro la situación de dicha arteria, y el Departamento Ejecutivo ya se encuentra gestionando su reparación, al igual que la de otras calles de nuestra comunidad.
Volver a Chacabuquero.
Lo que no podemos dejar de mencionar es que los concejales que suscriben este proyecto fueron parte de la gestión del Dr. Aiola, quien realizó ese pavimento de asfalto negro con claras deficiencias y falencias: muy pocos centímetros de espesor, un suelo de base insuficientemente tratado y una ejecución deficiente, como tantas otras obras realizadas durante esa administración. No se utilizaron los recursos necesarios y se priorizó el rédito electoral de las inauguraciones para las cámaras, sin importar la calidad de las obras, tal como sucedió en otras intervenciones de la ciudad.
Reiteramos: nuestro Intendente se encuentra trabajando en la reparación de esta arteria y de muchas otras. Pero es importante señalar que, cuando tuvieron la responsabilidad de gestionar, no hicieron un uso adecuado y responsable de los aportes de nuestros vecinos.
Firma:
-Bloque Unión por la Patria de Chacabuco
