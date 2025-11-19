miércoles, 19 de noviembre de 2025

Demorado en el mediodía de Chacabuco

 

Zona alejada.

Una persona de sexo masculino fue demorada por la Policía este mediodía.



Volver a Chacabuquero.

Al parecer, rompió una medida judicial de no acercamiento a otra persona de sexo femenino.

Esto fue advertido a través de las cámaras de seguridad de la Vivienda.

En este caso, se lo acusó de haber ingresado a la propiedad de la contraparte.

El sujeto tiene 25 años.

Ocurrió en 25 de mayo continuación.


