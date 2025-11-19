Sorteo de terrenos de Chacabuco para todos II en el Polideportivo

Fecha.
La Dirección de Casa de Tierras INFORMA que el miércoles 26 de noviembre, en el Polideportivo Municipal, Solís 215, se llevará a cabo el Sorteo de adjudicación de los terrenos correspondientes al Programa “Chacabuco Para Todos II”.
