Policiales de Chacabuco: Robo en la ciudad - Choque en la ruta

Esta noche. Más datos de ambos hechos.
Robo. Esta noche se registró el robo de una moto en la un barrio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en Domínguez entre Buenos Aires y Santa Fe.
Se trató de una moto Mondial 110. La dueña sería de apellido Farías.
El robo fue puesto en conoció de la policía.
Choque. Un auto chocó con una columna de iluminación en inmediaciones de ruta 7 y Juan XXIII, esta noche.
Se pidió la asistencia de una ambulancia. Fueron trasladados al Hospital un varón llamado Atilio Isasi y una mujer llamada Silvia García. Ambos de 81 años. Iban en un Peugeot.
