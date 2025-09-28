Policiales de Chacabuco: Demorado en un barrio - Accidentado hospitalizado

Esta tarde.
Demorado. Un vecino de 50 años fue demorado esta tarde por la Policía en el barrio Los Amigos.
Volver a Chacabuquero.
Protagonizó incidentes ante la casa de su ex esposa y luego ingresó sin permiso en la vivienda de su hijo.
Hospitalizado. Una persona de sexo masculino fue trasladado en ambulancia en hospital esta tarde.
Fue encontrado tendido en el suelo en inmediaciones de la Variante Chacabuco y el acceso Elguea - Román.
Habría sufrido lesiones en un accidente se tránsito entre motos.
