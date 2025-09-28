domingo, 28 de septiembre de 2025

Futuros bomberos de Chacabuco viajaron a un encuentro de cadetes

 


Región.

Jóvenes de Chacabuco participaron este domingo en un encuentro regional de cadetes de bomberos voluntarios que se llevó a cabo en Inés Indart.



En esta localidad del partido de Salto se dieron cita cerca de 100 cadetes de la región noroeste.

A lo largo del día se compartieron experiencias.

