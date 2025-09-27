sábado, 27 de septiembre de 2025

Persecución en la mañana de Chacabuco

 

Esta mañana.

La Policía persiguió esta mañana a una persona de sexo masculino.



Volver a Chacabuquero.

Remís 24 horas Chacabuco
Remís 24 horas

Fue porque una vecina lo observó en una situación sospechosa.

Todo comenzó en Reconquista entre Maipú y Urquiza. Allí la vecina vio al sujeto en una propiedad en la que se está efectuando una demolición.

DMC animación de eventos en Chacabuco
DMC, animación de eventos

El masculino salió corriendo al verse descubierto y esto derivó en un rastrillaje policial por la zona.

En inmediaciones de San Juan y Mateo Barón la Policía de demoró a una persona de 19 años que respondería a la descripción aportada por la vecina.

Carnicería M y J Chacabuco
Carnicería M y J

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Escrutinio definitivo: en Chacabuco radicales y libertarios cortaron boleta

- Registró de lluvia de la madrugada y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

- Necrológicas I

- Recaudan fondos para un vecino de Chacabuco que debe ser operado

Todavía se habla de esto: 

- Daños en una vivienda en un barrio de Chacabuco

- Alerta en Chacabuco por falsos vendedores

- Así se votará con la Boleta Única de Papel en Chacabuco y Argentina

- Mix de Chacabuco:

- Se viene el baile

- Se muda el Planetario 360°

- Visita de un diputado

- Vecina de Chacabuco necesita reunir 3 millones de pesos

- Los ganadores del sorteo de la rifa de los bomberos de Chacabuco

- "Dejaron la basura en la calle y se llenó de ratones"

- "Los que padecemos enfermedades mentales sabemos que muchas veces no se ven"

- Cambio en la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- "Una mujer me robó en mí kiosco de Chacabuco"

- Encendieron más luminarias en un barrio de Chacabuco







on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)