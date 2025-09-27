Persecución en la mañana de Chacabuco

Esta mañana.
La Policía persiguió esta mañana a una persona de sexo masculino.
Volver a Chacabuquero.
Fue porque una vecina lo observó en una situación sospechosa.
Todo comenzó en Reconquista entre Maipú y Urquiza. Allí la vecina vio al sujeto en una propiedad en la que se está efectuando una demolición.
El masculino salió corriendo al verse descubierto y esto derivó en un rastrillaje policial por la zona.
En inmediaciones de San Juan y Mateo Barón la Policía de demoró a una persona de 19 años que respondería a la descripción aportada por la vecina.
