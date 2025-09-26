viernes, 26 de septiembre de 2025

Alerta en Chacabuco por falsos vendedores

 


Comunicado.

La Subsecretaría de Seguridad alerta a la población ante vendedores falsos de bolsas de residuos y advierte que ningún área municipal o empleado se encuentra vendiendo en nombre de la Municipalidad de Chacabuco bolsas de residuos, rifas y tampoco solicitando colaboración por los domicilios. 



Volver a Chacabuquero.

Ante consultas realizadas por vecinos/as de nuestra comunidad sobre esta situación, la Subsecretaría de Seguridad informa que ninguna persona en nombre de la Municipalidad de Chacabuco y tampoco en el de las áreas contenidas en su organigrama, está vendiendo bolsas de residuos, rifas u otros productos, ni pidiendo algún tipo de colaboración. 

En este sentido, se solicita que en caso de que se presenten en su domicilio, se formule la denuncia correspondiente a los siguientes números: 

📞 Para denuncias:

Teléfono: 431166 - Comisaria Local

Tel. 470309 - Cel. 2352468430 - Centro Operaciones Monitoreo


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Daños en una vivienda en un barrio de Chacabuco

- Así se votará con la Boleta Única de Papel en Chacabuco y Argentina

- Mix de Chacabuco:

- Se viene el baile

- Se muda el Planetario 360°

- Visita de un diputado

- Vecina de Chacabuco necesita reunir 3 millones de pesos

- Los ganadores del sorteo de la rifa de los bomberos de Chacabuco

- "Dejaron la basura en la calle y se llenó de ratones"

- "Los que padecemos enfermedades mentales sabemos que muchas veces no se ven"

- Cambio en la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- "Una mujer me robó en mí kiosco de Chacabuco"

- Encendieron más luminarias en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Habrá un campeonato argentino de velocidad con caballos en Chacabuco

- Necrológicas II

- Queja por una persona que está rondando por el centro de Chacabuco con un palo

 Intensifican procedimientos de verificación por hurto y fraude de energía eléctrica en Chacabuco

- Amenazado en el centro de Chacabuco

- "Mis padres están sin luz por una deuda impagable en Chacabuco"

- "El contenedor y la vereda quedaron detonados de basura"

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas I

- Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins 

- "Hay que declarar la emergencia en salud mental en Chacabuco"




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)