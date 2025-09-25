"Mis padres están sin luz por una deuda impagable en Chacabuco"

Nota pedida.
Me dirijo a usted, señor intendente de Chacabuco, en representación de mis padres, quienes atraviesan una situación muy delicada.
Volver a Chacabuquero.
Mi mamá es asmática y padece artrosis en las rodillas; mi papá es un hombre mayor que se dedica a changas de albañilería para poder sostenerse. Hace más de 4 meses que viven sin luz debido a una deuda de más de 3 millones de pesos, que con intereses asciende a 6 millones, una suma totalmente impagable para ellos.
En reiteradas oportunidades mi mamá se acercó a la cooperativa para plantear la situación, ya que es insostenible que le llegue una factura de tal magnitud. Hemos hablado con distintas personas:
Empleados de la cooperativa
El presidente de la cooperativa
Intermediarios del municipio
Y también con usted, Sr. Intendente.
En su momento, su respuesta fue que podía otorgar una ayuda de $250.000, algo que nunca se concretó. Entendemos que quizá no sea su responsabilidad directa resolver problemas particulares, pero creemos que como Intendente sí puede interceder para que mis padres reciban un apoyo real y la posibilidad de llegar a un acuerdo justo para saldar esta deuda.
Sabemos de vecinos a quienes se les restituyó el servicio eléctrico incluso teniendo deudas de varios años. No se trata de señalar a nadie, pero sí de pedir igualdad de trato y justicia.
Mi mamá, además, lleva más de 4 años esperando una pensión por discapacidad y necesita nebulizarse todos los días, algo que sin electricidad se vuelve aún más difícil y riesgoso para su salud.
Por todo esto, solicito de manera urgente que se tenga en cuenta la situación de mis padres y se les brinde la ayuda que merecen como ciudadanos de esta ciudad.
Firma:
Gabriela Maydana
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "El contenedor y la vereda quedaron detonados de basura"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins
- "Hay que declarar la emergencia en salud mental en Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
- Golía participó en la inauguración de un negocio en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Asociación Máximo Gil de Chacabuco
- Doble alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Inscripción abierta para el nuevo jardín maternal de Chacabuco
- Presentaron el Plan Integral “Primavera – Verano” de Seguridad y Tránsito para Chacabuco
- El Área de Tránsito de Chacabuco retuvo motos
- Recaudan fondos para la familia de un vecino de Chacabuco accidentado
- Periodista de Chacabuco expone en un congreso internacional
- "Expresamos nuestra preocupación por lo que pasa en Chacabuco"
No hay comentarios:
Publicar un comentario