"Una mujer me robó en mí kiosco de Chacabuco"

 


Mensaje de una comerciante.

La responsable de un kiosco de Chacabuco compartió con Chacabuquero imágenes de una situación que se registró anoche en su local y fue grabado en video.



"Comparto estas imágenes porque ayer cerca de las 22.30 una mujer me robó 3 botellas de fernet del kiosco -comentó en un mensaje-. Ya robó en varios lugares",

"Se guardó las botellas originales en su mochila y sacó otras adulteradas mientras le decía a su acompañante que fuera a buscar su celular para pagar -agregó-. Cuando viene el compañero, le dice que no tiene el celular, se hace la boluda, y devuelve botellas con un contenido raro adentro".

"Hizo lo mismo en varios kioskos robando lo mismo", finalizó.

Ocurrió en Maipú entre Corrientes y Lamadrid.

