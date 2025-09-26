viernes, 26 de septiembre de 2025

Los ganadores del sorteo de la rifa de los bomberos de Chacabuco

Afortunados. En vivo y al instante.  Ya están los cinco ganadores.

Hoy se realizó el sorteo de la rifa de los bomberos voluntarios de Chacabuco.



Se pusieron en juego 5 premios de 500 mil pesos.


Los ganadores fueron:

- 0723, adquirido por Jorge Vallejos
- 9268, adquirido por Julián Mendoza
- 4804, adquirido por Oscar Pace
- 0132, adquirido por Agustín López 
- 6287, adquirido por Luisina Colombo

