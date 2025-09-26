Así se votará con la Boleta Única de Papel en Chacabuco y Argentina

Instrucciones.
El Gobierno nacional ha publicado un instructivo para poder votar en las elecciones legislativas con la Boleta Única de Papel (BUP).
Volver a Chacabuquero.
Será un giro de 180 grados para todos los que han concurrido a votar en las últimas elecciones.
Antes el ciudadano encontraba las boletas dentro del cuarto oscuro. Ahora le entregarán una única papeleta con la que el sufragante deberá ingresar a una cabina de votación para marcar su elección.
Estos son los pasos:
- Concurrir al lugar de votación
El 26 de octubre, entre las 8.00 y las 18.00 horas el ciudadano deberá dirigirse al lugar de votación. Al llegar a la mesa de votación deberá entregar el documento de identidad a la autoridad de mesa.
- Entrega de la BUP
El presidente de mesa desprenderá la Boleta Única Papel del talonario, la firmará y se la entregará al ciudadano junto con un bolígrafo para que acceda a la cabina de votación.
- Boleta Única de Papel
En la boleta el ciudadano va a encontrar las listas de cada fuerza política, separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales.
- Elegir
El ciudadano deberá marcar con el bolígrafo la opción de su preferencia en el recuadro correspondiente. Una por categoría.
- Emitir el voto
El ciudadano deberá doblar la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que el voto permanezca oculto.
El ciudadano deberá regresar a la mesa, introducir la boleta en la urna y firmar el padrón.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Daños en una vivienda en un barrio de Chacabuco
- Alerta en Chacabuco por falsos vendedores
- Vecina de Chacabuco necesita reunir 3 millones de pesos
- Los ganadores del sorteo de la rifa de los bomberos de Chacabuco
- "Dejaron la basura en la calle y se llenó de ratones"
- "Los que padecemos enfermedades mentales sabemos que muchas veces no se ven"
- Cambio en la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- "Una mujer me robó en mí kiosco de Chacabuco"
- Encendieron más luminarias en un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Habrá un campeonato argentino de velocidad con caballos en Chacabuco
- Queja por una persona que está rondando por el centro de Chacabuco con un palo
Intensifican procedimientos de verificación por hurto y fraude de energía eléctrica en Chacabuco
- Amenazado en el centro de Chacabuco
- "Mis padres están sin luz por una deuda impagable en Chacabuco"
- "El contenedor y la vereda quedaron detonados de basura"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins
- "Hay que declarar la emergencia en salud mental en Chacabuco"
No hay comentarios:
Publicar un comentario