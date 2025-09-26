viernes, 26 de septiembre de 2025

Así se votará con la Boleta Única de Papel en Chacabuco y Argentina

 


Instrucciones.

El Gobierno nacional ha publicado un instructivo para poder votar en las elecciones legislativas con la Boleta Única de Papel (BUP).



Será un giro de 180 grados para todos los que han concurrido a votar en las últimas elecciones.

Antes el ciudadano encontraba las boletas dentro del cuarto oscuro. Ahora le entregarán una única papeleta con la que el sufragante deberá ingresar a una cabina de votación para marcar su elección.

Estos son los pasos:

- Concurrir al lugar de votación 

El 26 de octubre, entre las 8.00 y las 18.00 horas el ciudadano deberá dirigirse al lugar de votación. Al llegar a la mesa de votación deberá entregar el documento de identidad a la autoridad de mesa.


- Entrega de la BUP

El presidente de mesa desprenderá la Boleta Única Papel del talonario, la firmará y se la entregará al ciudadano junto con un bolígrafo para que acceda a la cabina de votación.


- Boleta Única de Papel

En la boleta el ciudadano va a encontrar las listas de cada fuerza política, separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales.


- Elegir

El ciudadano deberá marcar con el bolígrafo la opción de su preferencia en el recuadro correspondiente. Una por categoría.


- Emitir el voto

El ciudadano deberá doblar la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que el voto permanezca oculto.

El ciudadano deberá regresar a la mesa, introducir la boleta en la urna y firmar el padrón.


