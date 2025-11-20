Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco

Rápida sustracción. Valuado en miles de pesos.
Se registró un robo a la vera de la ruta 7, en Inmediaciones del kilómetro 212.
Sucedió en uno de los carros de comidas que se encuentran ubicados a la altura del paso a nivel.
Lo peor del caso es que el robo ocurrió mientras el negocio estaba en funcionamiento.
Alguien sustrajo un grupo electrógeno de 4.000 watts valuado en 800.000 pesos.
Los responsables del carro se dieron cuenta del faltante, porque cuando se robaron el equipo generador de energía dañaron la manguera de un tanque de agua y esto llevó a que se volcara gran cantidad de liquido, pudo saber Chacabuquero.
Una hipotesis es que mientras era sustraído el equipo, otras personas sustrajeron al encargado.
Ocurrió el martes por la noche. El hecho fue puesto en conocimiento de la Policía Comunal.
Cabe recordar que hace unos meses había ocurrido otro robo en un carro de comidas que estaba ubicado en la misma zona. En ese caso, el hecho delictivo sucedió cuando el negocio estaba cerrado.
