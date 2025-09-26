viernes, 26 de septiembre de 2025

Daños en una vivienda en un barrio de Chacabuco

 

Anochecer. Además, un menor y un mayor, encerrados.

Un vecino puso el conocimiento de la policía que el grupo de personas causó daños en su vivienda en el anochecer de este viernes.



Volver a Chacabuquero.

Arrojaron piedras contra la casa. Además rompieron una herramienta a motor para cortar pasto.

Ocurrió en Bombero Camardi entre Cadelago e Insiarte.


Encerrados. Un menor de 16 años y un mayor de 22 años quedaron encerrados en el cementerio municipal este viernes. 

Tuvieron que llamar a la policía para qué le pidiera a un empleado que fuera hasta la necrópolis a abrir la puerta. 

Al parecer estas personas no sabían que el cementerio cierra a las 18.00.


