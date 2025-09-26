viernes, 26 de septiembre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- Marta Ester Molina, 23 de septiembre 

- Nilda Maria Bisoglio, 23 de septiembre 

.



Volver a Chacabuquero

Stamateas 6/10

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- "Una mujer me robó en mí kiosco de Chacabuco"

- Encendieron más luminarias en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Habrá un campeonato argentino de velocidad con caballos en Chacabuco

- Necrológicas II

- Queja por una persona que está rondando por el centro de Chacabuco con un palo

 Intensifican procedimientos de verificación por hurto y fraude de energía eléctrica en Chacabuco

- Amenazado en el centro de Chacabuco

- "Mis padres están sin luz por una deuda impagable en Chacabuco"

- "El contenedor y la vereda quedaron detonados de basura"

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas I

- Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins 

- "Hay que declarar la emergencia en salud mental en Chacabuco"



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)