Queja por una persona que está rondando por el centro de Chacabuco con un palo

 


Nota pedida.

Quiero radicar una queja sobre esta persona que se ve en la foto la cual se encuentra rondando por el centro de la ciudad de Chacabuco.



Agrede a los menores con el palo que lleva.

 Mi mamá hoy fue testigo del menor que hoy agredió con su palo. Se quejó con los agentes en el lugar y le dijeron que el municipio se tenía que hacer cargo.

Esa fue la respuesta de los agentes.


Firma:

Antonela


