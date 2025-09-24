miércoles, 24 de septiembre de 2025

Doble alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Lea esta nota antes que la copien.

El servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillos para Chacabuco y la zona.



El primero es para la mañana del viernes  por vientos fuertes. 

El segundo es para la mañana del sábado por tormentas.

En ambos casos el plazo va de las 6.00 a las 12.00.

El viernes: 

El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h.

A partir del viernes 26 por la noche, el norte de La Pampa, noroeste de la Provincia de Buenos Aires, este de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero serán afectados por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h.

El sábado:

El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera fundamentalmente abundante caída de agua, además de frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo e intensas ráfagas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm,


