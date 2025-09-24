Doble alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para dos días distintos. Lea esta nota antes que la copien.
El servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillos para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
El primero es para la mañana del viernes por vientos fuertes.
El segundo es para la mañana del sábado por tormentas.
En ambos casos el plazo va de las 6.00 a las 12.00.
El viernes:
El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h.
A partir del viernes 26 por la noche, el norte de La Pampa, noroeste de la Provincia de Buenos Aires, este de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero serán afectados por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h.
El sábado:
El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera fundamentalmente abundante caída de agua, además de frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo e intensas ráfagas.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm,
