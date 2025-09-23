Violenta situación en una vivienda de Chacabuco

En una misma semana.
Esta noche.
Esta noche una vecina denunció ante la Policía que fue víctima de una violenta situación en su casa.
Volver a Chacabuquero.
Acusó a su pareja de agredirla y causar daños en la vivienda.
Dos patrulleros de la comisaría local se acercaron al lugar para asistir a la mujer. Al parecer, la víctima alegó que el atacante golpeó su cabeza contra una pared.
Ocurrió en Viamonte entre Garay y Laprida.
El sujeto se fue antes de la llegada de la fuerza de seguridad.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque en la noche de Chacabuco: una persona lesionada
- Accidente con una menor trasladada al Hospital de Chacabuco
- Bomberos: incendio en una vivienda de Chacabuco
- Pronóstico de lluvia para Chacabuco en un día clave
- Trigo agroecológico en Chacabuco
- Aniversario de Carmen de Areco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Necrológicas II del lunes 22
Todavía se habla de esto:
- Entrega en el Patio de los Intendentes
- Asalto en un sector alejado del centro de Chacabuco
- Accidente de tránsito en la tarde de Chacabuco
- Hallaron sin vida al joven buscado en Chacabuco
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- Fallecimiento de un paciente en el Hospital de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hurto en un negocio de Chacabuco
- Un susto en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario