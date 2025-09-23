martes, 23 de septiembre de 2025

Violenta situación en una vivienda de Chacabuco

 

En una misma semana.

Esta noche.

Esta noche una vecina denunció ante la Policía que fue víctima de una violenta situación en su casa.



Volver a Chacabuquero.

Acusó a su pareja de agredirla y causar daños en la vivienda.

Dos patrulleros de la comisaría local se acercaron al lugar para asistir a la mujer. Al parecer, la víctima alegó que el atacante golpeó su cabeza contra una pared.

Ocurrió en Viamonte entre Garay y Laprida.

El sujeto se fue antes de la llegada de la fuerza de seguridad.

