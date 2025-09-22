lunes, 22 de septiembre de 2025

Asalto en un sector alejado del centro de Chacabuco

 

Esta tarde.

Una vecina de 55 años puso en conocimiento de la policía que esta tarde le robaron un celular a punta de cuchillo. 



Volver a Chacabuquero.

Sucedió cuando la mujer caminaba junto a su pareja de 57 años.

El ladrón amenazó a ambas personas con un cuchillo, tomó el celular  de la mujer y se escapó.

Ocurrió en San Juan al 1000.


