Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Enrique.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Enrique Juan Clavería "Cacho". Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Juan Manuel de Rozas 66. Sepelio mañana a las 11.00.
