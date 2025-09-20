Busca el celular en Chacabuco: tiene videos que muestran a quién se lo habría llevado

Rastreo.
Una vecina extravió el celular en la ciudad de Chacabuco. Logró detectar que alguien lo encontró en la vía pública y trata de ubicar a esa persona.
La familia de esa vecina se comunicó con chacabuquero para poder ayudar en la búsqueda.
El teléfono es un Iphone 8 Plus. Fue extraviado el viernes 19 de septiembre en inmediaciones de Castelli y Viamonte.
La vecina consiguió videos en los que se ve que una persona lo recogió del suelo. Las imágenes que encabezan esta nota son capturas de pantalla de dos videos de cámaras de seguridad.
La vecina se llama Lucía. Si alguien tiene algún dato del Iphone 8 Plus, que se comunique con el perfil de Instagram de eze_capdevila.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
