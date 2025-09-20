Policiales de Chacabuco: Robo en la noche y algo mucho más oscuro

Madrugada.
Robo. Durante la madrugada se registró un robo en la ciudad de Chacabuco.
Alguien ingresó a una vivienda por el fondo y se llevó dos garrafas de 10 kilos de gas.
Ocurrió en inmediaciones de Balcarce y República del Libano.
Violencia. En horas de la madrugada una mujer puso en conocimiento de la Policía que había sido agredida por su pareja.
Los efectivos de la fuerza de seguridad que concurrieron al domicilio pidieron que concurriera una ambulancia del SAME para brindarle atención médica.
Ocurrió en el barrio Los Misioneros.
