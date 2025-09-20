Accidente bajo la lluvia en Chacabuco

Esta noche en la ciudad.
Esta noche se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se pidió asistencia médica para una persona de sexo masculino. Al parecer fue atropellado por una moto cuando bajó de un vehículo.
La moto se fue de lugar. Iban dos personas es la misma.
Ocurrió en Vieytes y Santa Fe.
