domingo, 21 de septiembre de 2025

Choque en el amanecer de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana, temprano, se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Un automóvil que iba circulando chocó con otro que estaba estacionado. 

Solamente hubo daños materiales. 

La policía asistió a los responsables de ambos rodados. 

Ocurrió el Moreno entre Solís y Falucho.


