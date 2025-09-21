Choque en el amanecer de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana, temprano, se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un automóvil que iba circulando chocó con otro que estaba estacionado.
Solamente hubo daños materiales.
La policía asistió a los responsables de ambos rodados.
Ocurrió el Moreno entre Solís y Falucho.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Sigue la busqueda de un joven
Todavía se habla de esto:
- Incidentes en un negocio de Chacabuco
- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco
- Busca el celular en Chacabuco: tiene videos que muestran a quién se lo habría llevado
- Robo en un barrio de Chacabuco
- 500 bailarines se reunirán en un festival en una localidad de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Robo en la noche y algo mucho más oscuro
- Empeora y se extiende la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Mix: Terminará la bandera de Palestina - Reclaman paritarias - DNI
No hay comentarios:
Publicar un comentario