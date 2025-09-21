domingo, 21 de septiembre de 2025

Tensión en un barrio de Chacabuco

 


Esta mañana.

Momentos de tensión se vivieron en Duberty y Pringles 



Volver a Chacabuquero.

Un vecino de 30 años de nacionalidad dominicana se atrincheró en una vivienda.

La palabra del Subsecretario de Seguridad Mauricio Yonna:

Al parecer, tiene una lesión en una mano.

Se dispuso un operativo de seguridad con varios policías.

La situación comenzó en horas de la madrugada.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Policiales: Cayó una luminaria - Incidentes en domicilios particulares

- Choque en el amanecer de Chacabuco

- Mix:

Sigue la busqueda de un joven

- Agradecimiento

- Ayuda para un lesionado

Todavía se habla de esto:

- Incidentes en un negocio de Chacabuco

- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco 

- Busca el celular en Chacabuco: tiene videos que muestran a quién se lo habría llevado

- Robo en un barrio de Chacabuco

- 500 bailarines se reunirán en un festival en una localidad de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Robo en la noche y algo mucho más oscuro

- Empeora y se extiende la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Mix: Terminará la bandera de Palestina - Reclaman paritarias - DNI




on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)