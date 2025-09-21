Tensión en un barrio de Chacabuco

Esta mañana.
Momentos de tensión se vivieron en Duberty y Pringles
Volver a Chacabuquero.
Un vecino de 30 años de nacionalidad dominicana se atrincheró en una vivienda.
La palabra del Subsecretario de Seguridad Mauricio Yonna:
Al parecer, tiene una lesión en una mano.
Se dispuso un operativo de seguridad con varios policías.
La situación comenzó en horas de la madrugada.
