Se terminó la tensión en el barrio de Chacabuco

Luego de varias horas.
Se terminó la tensión en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
La Policía aprehendió al vecino de 30 años que estuvo atrincherado en una casa de Duberty y Pringles.
La situación fue curiosa.
Tras varias horas la Policía entró a la casa y no encontró al sujeto. La sorpresa reinó entre los efectivos.
Minutos después el sujeto fue hallado caminando en Duberty y Liniers. Al parecer aprovechó algún momento para marcharse sin que lo viera la policía.
El atrincheramiento había comenzado alrededor de las 5:30 como un caso de violencia de género. Además de la policía de chacabuco tomó intervención el grupo de apoyo departamental
