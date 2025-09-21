Policiales: Cayó una luminaria - Incidentes en domicilios particulares

Noche de Chacabuco.
Durante la madrugada de Chacabuco se registraron algunos incidentes.
Volver a Chacabuquero.
En la plaza Belgrano se cayó una farola que estaba en el paseo "Docentes de Chacabuco".
Como se ve en la imagen que acompaña esta nota, la luminaria siguió funcionando tras la caída.
Por otro lado, hubo Incidentes en domicilios particulares.
En inmediaciones de Carlos Gardel y Junín hubo una pelea entre familiares, y en Duberty y Pringles un conflicto entre los integrantes de una pareja.
La Policía fue convocada en ambos casos. También se pidió asistencia de personal médico para atender a lesionados.
